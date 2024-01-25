Киев, 25 января, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Поражение Украины в конфликте с Россией будет способствовать развалу Североатлантического альянса (НАТО). Такое мнение 25 января высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу «Вышка».

Yulii Zozulia/Global Look Press

«Если Украина проиграет, то дальше НАТО посыплется», — сказал он.

По мнению эксперта, после этого многие европейские страны поедут на переговоры в Москву для обсуждения вопросов безопасности. И хотя формально они будут оставаться в составе НАТО, фактически они всё чаще будут проводить независимую политику и говорить о нейтралитете.

«Вот таких сепаратистов внутри НАТО, если Украина проиграет, будет очень много, особенно среди малых стран Восточной и Южной Европы», — отметил Бортник.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января американский аналитик в области геополитики Марк Следоба заявил, что план НАТО по ослаблению России с помощью украинского конфликта провалился. При этом Вооружённые силы России за это время превратились в грозную силу и набрались опыта в противостоянии натовскому оружию, добавил эксперт.

Обозреватель британского портала UnHerd Филип Пилкингтон 23 января сообщил, что НАТО проводит масштабные учения Steadfast Defender — 2024, имитирующие начало третьей мировой войны, из страха потерять актуальность и силу на фоне поражения поддерживаемой им Украины. Он уточнил, что альянс пытается подготовить Запад к повсеместному глобальному конфликту в то время, когда одни из главнейших армий НАТО — США и Британии — находятся в упадке.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 декабря заявил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Он подчеркнул, что это западные страны делают из России противника.