Туапсе, Краснодарский край, 25 января, 2024, 08:39 — ИА Регнум. Пожар на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) полностью ликвидирован в Туапсе. Об этом 25 января сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Ликвидация пожара заявлена в 04:53 мск. К тушению привлекались 99 человек личного состава и 31 единица техники. Пострадавших в результате пожара нет. Причина и обстоятельства возникновения возгорания на НПЗ устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщало о возгорании на территории НПЗ в Туапсе, которое произошло в ночь на 25 января. Глава Туапсинского района Сергей Бойко уточнил, что горит вакуумная установка и призвал доверять только официальным источникам информации.

Кроме того, Бойко призвал граждан не выкладывать видео — и фотоматериалы с места событий в интернет, чтобы избежать неблагоприятных последствий.