Вашингтон, 25 января, 2024, 08:41 — ИА Регнум. План западных стран ослабить Россию с помощью конфликта на Украине провалился. Такое мнение 24 января высказал аналитик в области геополитики из США Марк Следоба в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Xander Heinl/Global Look Press

По словам эксперта, поставки вооружения и обучение бойцов украинской армии странами — участницами НАТО фактически оказались бесполезными для Киева.

«Российская (армия. — Прим. ред.) превратилась сегодня в огромную грозную силу. У неё появилось столько боевого опыта, и большая его часть — в противостоянии натовскому оружию», — сказал он.

При этом российские системы вооружений постоянно развиваются с огромной скоростью, а сама Россия огромными темпами прогрессирует и в сфере вооружений, в сфере тактики ведения военных действий.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Украина терпит катастрофическое поражение в конфликте с Россией. По его словам, США не понимают, как справляться с современными вооружёнными конфликтами и противостоят миру, который они не знают и не понимают.

Газета El Mundo 23 января написала, что военные ВСУ обвинили в провале летнего контрнаступления руководство Украины и Запад. По их словам, это произошло и из-за того, что наступление заранее анонсировали и широко разрекламировали.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил, что начавшееся 4 июня 2023 года контрнаступление украинской армии полностью и абсолютно провалилось. Глава государства добавил, что в данный момент инициатива находится в руках российских военных.