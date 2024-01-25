Ужгород, Украина, 25 января, 2024, 08:13 — ИА Регнум. Украина начала строительство масштабной трёхуровневой линии обороны, которая, по задумке, позволит удерживать позиции, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе брифинга с премьером Словакии Робертом Фицо в Ужгороде.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Шмыгаль

«Мы нуждаемся в значительном дополнительном количестве инженерной техники. С премьером Фицо мы достигли соглашения, что будем сотрудничать по поставкам такой техники со стороны Словацкой Республики», — сказал Шмыгаль.

Украинский политик подчеркнул, что на эти цели Киев выделил десятки миллиардов гривен. По словам Шмыгаля, технику и оборудование Украине должны поставить частные словацкие компании. Кроме того, Братислава приняла решение передать Киеву две системы по разминированию «Божена-4».

При этом ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявлял, что не верит в военное решение конфликта и полностью убеждён в невозможности остановить кризис поставками вооружения. Известно, что словацкий политик является противником вступления Украины в НАТО, так как считает это огромным риском возникновения третьей мировой войны.

Как передавало ИА Регнум, ранее вице-спикер Национального совета Словакии Любош Блага назвал помощь Украине дорогой к нищете, бедности и смертям. Также он согласился с мнением Робета Фицо о том, что Украина не смогла бы продержаться и двух недель без помощи со стороны Соединённых Штатов Америки и стран Европейского союза.