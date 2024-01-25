Мелитополь, 25 января, 2024, 08:05 — ИА Регнум. Лётчики тяжёлого военно-транспортного самолёта Ил-76, сбитого украинскими военными над Белгородской областью, увели воздушное судно от населённого пункта, заявил журналистам губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Кадр из видео

К такому выводу он пришел, ознакомившись с видеозаписью полёта экипажа перед падением борта на землю.

«Я видео видел, но, к сожалению, некачественно для того, чтобы полностью понять характер попадания ракеты… Но то, что летчики отводили самолет от населённого пункта, это четко видно на кадрах — они левой нисходящей спиралью отворачивали от населенного пункта. Поэтому слава нашим ребятам героям и Царствие Небесное нашим пилотам, которые погибли», — заявил глава региона в беседе с «РИА Новости».

По учебной специальности Балицкий является «летчиком-инженером». Он окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя СССР М. М. Расковой. После обучения Балицкий служил военным летчиком и летал на Ил-76.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января украинские военные сбили Ил-76, который разбился в Корочанском районе Белгородской области. ВСУ атаковали его из зенитно-ракетного комплекса с территории Харьковской области.

На борту воздушного судна, кроме экипажа, летели 65 украинских военнопленных и трое сопровождавших их офицеров Вооружённых сил РФ. В Минобороны уточнили, что военнопленных должны были доставить на самолёте для проведения обмена и Киев знал о том, кто летит в самолёте.

Ведомство назвало атаку на Ил-76 террористическим актом. СМИ Украины сразу после падения самолёта начали распространять сведения о том, что борт сбили ВСУ, однако после украинская пресса стала удалять такие сообщения.

Также появилась видеозапись с кадрами крушения Ил-76. Глава Тамбовской области Максим Егоров написал о том, что командиром сбитого самолёта являлся уроженец Тамбова Станислав Беззубкин. Губернатор добавил, что лётчики увели подбитое воздушное судно от села Яблоново и защитили мирное население от падения борта.