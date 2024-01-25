Москва, 25 января, 2024, 07:33 — ИА Регнум. США не смогут изменить правила захода военных кораблей в Чёрное море в рамках переговоров с Турцией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

«Я не думаю, что это у них получится», — сказал он.

Глава МИД считает, что американские власти попытаются уговорить Анкару по поводу того, чтобы она смягчила режим пропуска через проливы Босфор и Дарданеллы из Средиземного моря в Чёрное. Он напомнил, что, согласно действующему механизму, в условиях боевых действий военные корабли неприбрежных стран не могут заходить в черноморскую акваторию.

Речь идёт о Конвенции Монтрё, восстановившей суверенитет Турции над указанными проходами в Чёрное море. Лавров отметил, что турецкие власти многократно заверяли Россию в том, что Анкара будет продолжать следовать этому соглашению.

Как сообщало ИА Регнум, 25 февраля 2022 года бывший глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что Украина просила турецкую сторону закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей. 19 октября 2023 года турецкое министерство обороны объявило о намерении продолжать соблюдать конвенцию Монтрё.

В ведомстве также проинформировали о том, что 11–12 октября в Брюсселе состоялось совещание министров обороны стран НАТО, по итогам которого Анкара довела до сведения других членов альянса, что баланс в Чёрном море будет сохраняться в рамках принципа региональной собственности.