Алма-Ата, Казахстан, 25 января, 2024, 07:13 — ИА Регнум. Сейсмологи зарегистрировали два землетрясения в Алма-Ате в ночь на 25 января, эпицентры обоих располагались на территории Китая. Об этом сообщила пресс-служба департамента по ЧС (ДЧС) Алма-Атинской области Казахстана.

Анастасия Павлова ИА REGNUM Сейсмограф

Сеть из пяти сейсмических станций зафиксировала первый подземный толчок 25 января в 02:35 по местному времени (23:35 мск 24 января). Очаг землетрясения магнитудой 5,1 находился на глубине десяти километров, на территории Китая в 258 км к юго-востоку от Алма-Аты. В городе жители ощутили подземные толчки магнитудой 2,0.

Ещё одно землетрясение магнитудой 5,9 произошло в 04:21 по местному времени (01:21 мск). Очаг находился на глубине пяти километров. Эпицентр располагался в 273 километрах на юго-восток от Алма-Аты на территории Китая. Алмаатинцы ощутили толчки магнитудой 2,0.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на границе Киргизии и Казахстана в ночь на 23 января произошло землетрясение магнитудой 6,7. Жители Алма-Аты ощутили толчки магнитудой 5,0 и долгое время находились на улице, не решаясь заходить в дома.

По данным местного акимата (мэрии), при землетрясении пострадали как минимум 44 человека. Из них три человека в панике выпрыгнули из окон с высоты второго и третьего этажей и получили серьёзные травмы, состояние одного из пострадавших тяжёлое.

Подземные толчки ощутили жители Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Министерство по ЧС Казахстана заверило, что сильных землетрясений в ближайшие дни на территории Алма-Аты не ожидается.