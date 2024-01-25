Донецк, 25 января, 2024, 06:56 — ИА Регнум. Действующие в составе Центрального военного округа (ЦВО) Вооружённых сил России расчёты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» уничтожили живую силу и опорный пункт ВСУ в районе Серебрянского лесничества, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

Министерство обороны Российской Федерации РСЗО «Град»

Им также удалось сорвать попытку ротации, которую предприняли украинские войска на этом участке линии боевого соприкосновения. Удары по целям контролировались с помощью беспилотного летательного аппарата, который передавал изображение с поля боя на передовой пункт управления.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января стало известно, что на купянском направлении расчёты РСЗО «Град» группировки российских войск «Запад» уничтожили укреплённые позиции и живую силу ВСУ. Российские военные заняли позиции для удара в кратчайшие сроки и поразили площадные цели.

19 января появилась информация, что костромские десантники уничтожили группу украинских боевиков в опорных пунктах в районе Артёмовска (ДНР). В Минобороны РФ уточнили, что живая сила, которую противник потерял в ходе удара, оказалась сопоставима по численности со взводом.