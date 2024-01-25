Киев, 25 января, 2024, 06:47 — ИА Регнум. Острая нехватка ресурсов, в том числе техники и боеприпасов, сделала невозможными атаки на позиции Вооружённых сил России, заявил в беседе с Le Figaro старший сержант ВСУ Сергей. Об этом говорится в материале, опубликованном 23 января.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Если нас попросят атаковать, мы атакуем. Но это будет суицид. У нас нехватка людей и боеприпасов», — сказал военнослужащий, отметив, что украинские военные потеряли какую-либо веру в возможные успехи на фронте и готовятся к «тяжёлым временам».

Военный корреспондент Хавьер Эспиноса в подкасте испанского издания El Mundo назвал катастрофическими потери, которые несут Вооружённые силы Украины в ходе конфликта. Как ранее передавало ИА Регнум, в последнее время западные СМИ всё чаще публикуют материалы, посвящённые проблемам ВСУ с техникой, боеприпасами и личным составом. В связи с этим отступление украинских войск в ближайшие месяцы становится всё более вероятным.

20 января немецкий журналист Пауль Ронцхаймер после посещения Украины и разговора с военнослужащими ВСУ заявил, что украинская армия находится в патовой ситуации — бойцы изнеможены, наблюдается острая нехватка снарядов для отражения атак ВС России.