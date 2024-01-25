Лондон, 25 января, 2024, 06:21 — ИА Регнум. Соединённым Штатам следует поставить Украине свои штурмовики A-10 Thunderbolt, написал обозреватель Дэвид Экс в статье для газеты The Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

«Америке нужно отправить на Украину своих бронированных «летающих свиней», — говорится в публикации.

Так обозреватель описал эти боевые машины из-за их прозвища — Warthog («Уортхог»), что в переводе с английского означает бородавочник. Вместе с тем Экс считает, что США вряд ли передадут Украине A-10 даже в случае поступления соответствующей просьбы со стороны Киева.

По его словам, противники этой инициативы предупреждают, что переданные самолёты могут начать падать в ходе боёв в зоне специальной военной операции. Обозреватель заключил, что такой результат никак не поможет ВСУ в рамках действующего конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Запад откладывает и вряд ли передаст Украине истребители F-16 из-за того, что не верит в победу ВСУ в рамках конфликта с Россией. Он также добавил, что эти самолёты, скорее всего, не станут неожиданностью для российских военных на поле боя.

10 декабря представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Киев попросил у Запада 150 военных самолётов для замены боевых средств советского производства. Он уточнил, что Украина вела переговоры о получении F-16, а также шведских истребителей JAS 39 Gripen.