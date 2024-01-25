Вашингтон, 25 января, 2024, 04:41 — ИА Регнум. Как минимум 400 американцев погибли на территории Украины. Такое утверждение сделал бывший советник Пентагона отставной полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.

BMG-2048 Дуглас Макгрегор. Полковник армии США в отставке

«Наш друг (американский сенатор) Линдси Грэм говорил, что мы должны быть благодарны за то, что никто из американцев не погиб на Украине. Это ложь. Мы знаем, что по меньшей мере 400 американцев погибли, будь они подрядчиками или в форме», — написал Макгрегор.

При этом Макгрегор не указал, откуда он взял информацию о погибших на Украине американцах, но обвинил власти США в сокрытии этих данных.

Кроме того, Макгрегор предположил, что, как только конфликт на Украине закончится, глава киевского режима Владимир Зеленский переедет в один из своих особняков в Италии или на Кипре. По словам Макгрегора, украинский глава вполне может выбрать местом для проживания американский штат Флорида.

«Все это мошенничество, и украинцев эксплуатируют США», — добавил Макгрегор.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил экс-советник Пентагона полковник в отставке Макгрегор, стремление США уничтожить Россию руками Украины обернулось для Вашингтона негативными последствиями, а Москва оказалась победителем в этой схватке.

По мнению Макгрегора, этот план ярко продемонстрировал слабость Соединённых Штатов.