Вашингтон, 25 января, 2024, 04:37 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский после завершения специальной военной операции может сбежать на Кипр или в Италию, где спрячется в одном из своих особняков, написал в социальной сети X (бывший Twitter) экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Кроме того, по мнению эксперта, Зеленский может перебраться с этой же целью в американский штат Флорида. Макгрегор также назвал описанную им ситуацию аферой, а политику США в отношении Украины — эксплуатацией.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря бывший разведчик американской морской пехоты Скотт Риттер допустил, что Владимира Зеленского могут сместить, а после расстрелять по приказу главкома ВСУ Валерия Залужного. Он считает, что это произойдёт в январе или феврале.

Эксперт подчеркнул, что в Киеве нарушился баланс в отношениях между гражданской и военной властью. 1 января Скотт Риттер вновь заявил, что 2024 год станет последним для Зеленского в качестве главы киевского режима.

20 января бывший американский лидер Дональд Трамп пообещал на митинге, что если его вновь изберут главой Белого дома, то он добьётся мирного урегулирования украинского конфликта ещё до своей инаугурации. Политик добавил, что хорошо знает как Зеленского, так президента России Владимира Путина.