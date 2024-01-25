Киев, 25 января, 2024, 04:27 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский отменил все мероприятия по случаю своего дня рождения 25 января. Об этом в среду сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой офис президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Зеленский запретил назначать на завтра, 25 января, встречи для поздравлений со своим днём рождения», — говорится в материале. В четверг политику исполнится 46 лет.

Кроме того, глава киевского режима в связи с крушением военно-транспортного самолёта Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные и который, по данным Министерства обороны России, сбили Вооружённые силы Украины, отменил поездку по стране, в рамках которой он планировал посетить центральные области.

Как передавало ИА Регнум, ранее депутат Верховной рады Украины Сергей Тарута заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленского и его команда продемонстрировали полную некомпетентность в управлении страной. Говоря о провальном контрнаступлении ВСУ, Тарута обвинил западные страны, которые, по его словам, оказывали на Киев слишком серьёзное давление, вынудив в итоге начать наступление без должной подготовки.