Киев, 25 января, 2024, 03:20 — ИА Регнум. Крушение военно-транспортного самолёта Ил-76, сбитого украинской армией над Белгородской областью, должно расследоваться на международном уровне. Такое заявление сделал 25 января глава киевского режима Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Как уточнил глава Украины, он провёл экстренное совещание с руководством ВСУ, Главного управления разведки (ГУР) и министерства юстиции. Украинский глава пояснил, что ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. Служба безопасности Украины расследует все обстоятельства крушения самолёта. Также глава киевского режима указал, что он дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнёров о всех имеющихся у Киева данных.

Как уточнил Глава Украины, крушение самолёта произошло на российской территории, вне зоны контроля Киева, поэтому украинские власти будут настаивать на проведении международного расследования.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Соединённые Штаты Америки призвали Россию и Украину провести расследование обстоятельств катастрофы самолёта Ил-76 Министерства обороны РФ, перевозившего украинских военнопленных.

В Министерстве обороны России сообщили, что украинские войска 24 января с помощью зенитного ракетного комплекса сбили самолёт Ил-76, летевший из Подмосковья в Белгород и на борту которого находились 65 украинских военнопленных, три российских офицера и шесть человек экипажа. Все они погибли.

В ведомстве подчеркнули, что пленных доставляли к украинской границе для обмена и киевские власти знали об этом. Позднее в ГУР Украины подтвердили, что назначенный на 24 января обмен военнопленными не состоялся.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя произошедшее, обвинил украинскую пропаганду, освещавшую крушение военно-транспортного самолёта, в лицемерии.