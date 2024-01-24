Белгород, 25 января, 2024, 02:33 — ИА Регнум. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, погибших в результате крушения борта самолёта Ил-76 Министерства обороны России 24 января.

Иван Шилов ИА Регнум ИЛ-76

«Список украинских военнопленных на борту разбившегося Ил-76», — написала Симоньян в своём Telegram-канале, приложив к сообщению две фотографии таблицы с именами военнопленных.

В списке, опубликованном Симоньян 65 человек. Все — мужчины в возрасте от 21 до 52 лет. Позднее она уточнила, что опубликованные ею списки украинских военнопленных киевские власти согласовали ещё три дня назад.

В среду в Министерстве обороны России сообщили о крушении летевшего из Подмосковья в Белгород самолёта Ил-76, на борту которого находились 65 военнопленных, три российских офицера и шесть членов экипажа. Все они погибли. По данным оборонного ведомства, самолёт сбили Вооружённые силы Украины с территории Харьковской области при помощи зенитного ракетного комплекса.

Позднее в Главном управлении разведки минобороны Украины подтвердили, что 24 января между Украиной и Россией готовился обмен пленными, однако он так и не состоялся.

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что украинская пропаганда, освещая крушение военно-транспортного самолёта, продемонстрировала лицемерие, поскольку украинские СМИ, узнав об инциденте, начали писать о том, что Ил-76 сбили ВСУ, однако после появления информации о находившихся на борту украинских военнопленных, стали удалять эти сообщения.