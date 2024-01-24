Сана, 25 января, 2024, 02:26 — ИА Регнум. Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) начали военную операцию против кораблей ВМС США в Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе, говорится в заявлении военного представителя этой организации Яхьи Сариа.

Bemil.chosun.com ВМС США

Он уточнил, что 24 января в указанных водах группировка вступила в столкновение с несколькими американскими военными судами, которые обеспечивали защиту двух коммерческих кораблей. По словам представителя движения, ракеты, которые хуситы запустили в направлении противника, якобы смогли достичь целей.

При этом в результате операции произошло прямое попадание один из американских кораблей. Сариа также сообщил, что боевые действия длились около двух часов.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 12 января США и Британия нанесли ракетные удары по объектам «Ансар Алла» в Йемене в ответ на атаки на свои корабли в Красном море, Аденском заливе и Баб-эль-Мандебском проливе. При этом Вашингтон и Лондон продолжили атаковать цели на йеменской территории.

24 января в Пентагоне заявили, что с начала своей военной операции американские войска уничтожили или повредили более 25 пусковых установок и свыше 20 ракет в Йемене. Кроме того, в ведомстве рассказали об ударах США по районам базирования беспилотных летательных аппаратов, береговым радарам и средствам воздушной разведки на йеменской территории.

24 января ещё одно британское судно подверглось нападению возле берегов Йемена. Вместе с тем корабль и его экипаж не пострадали.