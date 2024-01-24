Туапсе, Краснодарский край, 25 января, 2024, 01:56 — ИА Регнум. Возгорание на территории нефтебазы в Туапсе удалось локализовать. Об этом 25 января сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«Нахожусь на месте пожара. Горит вакуумная установка на территории НПЗ. По имеющейся информации, жертв и пострадавших нет», — написал Бойко.

По данным главы Туапсинского района, пожар локализован, его тушение продолжается.

Бойко призвал доверять только официальным источникам информации и не выкладывать видеозаписи с места события, чтобы избежать неблагоприятных последствий.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на территории расположенной в городе Туапсе нефтебазы произошло возгорание. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. На месте работают специальные и оперативные службы, идёт ликвидация пожара.