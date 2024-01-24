Сочи, Краснодарский край, 25 января, 2024, 01:43 — ИА Регнум. Аэропорт города Сочи работает в ограниченном режиме, воздушные суда не принимаются и не выпускаются. Об этом 25 января сообщил журналистам представитель Росавиации.

(сс) МарияТаланова Международный аэропорт Сочи

По данным Росавиации, с 23:13 мск 24 января введены ограничения на работу международного аэропорта в городе Сочи. Эту же информацию подтвердил оператор службы поддержки аэропорта.

Согласно сервису Flightradar, в районе сочинского аэропорта сейчас находятся два борта. Первый — из Стамбула в Сочи, его перенаправили в Пятигорск. Второй борт — из Пензы, он сейчас кружит над Карачаево-Черкесией.

Причины ограничения работы аэропорта в Сочи уточняются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь на 25 января произошло возгорание на территории нефтебазы в Туапсе Краснодарского края. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.