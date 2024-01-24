Лондон, 25 января, 2024, 01:02 — ИА Регнум. Британские власти не собираются вводить в своей стране всеобщую воинскую повинность из-за украинского конфликта, заявил представитель канцелярии премьер-министра Британии Риши Сунака. Его слова привёл телеканал Sky News.

U.S. Army Британские военные

Так представитель канцелярии ответил на соответствующий вопрос журналистов. Он уточнил, что подобных предложений не поступало.

Кроме того, представитель канцелярии отметил, что британские Вооружённые силы якобы имеют традицию действовать как добровольные формирования.

Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря профессор Чикагского университета, специалист по международным отношениям политолог Джон Миршаймер заявил, что британская и немецкая армии находятся в таком состоянии, которое помешает им одолеть российские войска в случае прямого конфликта.

По его мнению, Германия и Британия не смогут сделать это, даже если их силы объединятся. Миршаймер добавил, что Берлин и Лондон, помогая Киеву, почти «оголили» свои запасы оружия и боеприпасов.

20 января газета The Times написала о том, что численность сухопутных сил Британии к 2026 году может сократиться до 68 тыс. человек, а через 10 лет — до 52 тыс. человек. В настоящее время количество военных в британской армии составляет 76 тыс.