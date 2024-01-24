Нью-Йорк, США, 25 января, 2024, 00:13 — ИА Регнум. Конфликт на Украине постепенно становится обыденностью для мирового сообщества, наблюдается тенденция к привыканию, заявил верховный комиссар Организации Объединённых Наций по делам беженцев Филиппо Гранди.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Я думаю, что большая разница нынешнего года от прошлого заключается в том, что во всём мире это теперь не новость. Существует некая тенденция к привыканию к страданию украинцев», — сказал он в интервью агентству Associated Pres 24 января.

Также Гранди предположил, что политические споры стали главной причиной затяжного обсуждения вопросов о гуманитарной помощи Украине, и призвал Соединённые Штаты Америки и Европейский союз одобрить пакеты помощи. Он подчеркнул, что гуманитарная помощь не должна быть «заложником политики».

Как передавало ИА Регнум, ранее 24 января глава министерства иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что урегулирование украинского конфликта возможно только при участии России в процессе переговоров. Он подчеркнул, что альтернатив поиску консенсуса в пользу урегулирования не существует, несмотря на противоположные позиции России и Украины.