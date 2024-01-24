Москва, 24 января, 2024, 23:50 — ИА Регнум. Корь диагностирована у студента РУДН в Москве, его состояние удовлетворительное. Об этом 24 января сообщила на официальном сайте администрация вуза.

ИА Регнум

«В РУДН обнаружен один случай кори среди студентов. Это не повод для паники, но причина выполнить требования Роспотребнадзора. Первое, что сообщаем: студент находится под наблюдением врачей, чувствует себя удовлетворительно», — уточняется в сообщении.

Доступ в главное здание университета в Москве ограничен, он может быть только у тех, у кого есть две прививки против кори или кто переболел. Массовые мероприятия в вузе, назначенные на период с 24 января по 8 февраля, отменены или перенесены. Все пересдачи для студентов, которые проходят обучение в главном корпусе, пройдут в дистанционном формате.

Кроме того, в удалённом формате пройдут все занятия, запанированные на 7 и 8 февраля, а 9 и 10 февраля студенты будут заниматься самостоятельно.

В корпусах университета усилят ежедневную влажную уборку. Студентов и преподавательский состав руководство университета просит доверять только официальным источникам информации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в России в целом удаётся не допускать распространение кори, притом что мир вокруг буквально «горит» от этой болезни.

Глава ведомства отметила, что вакцина защищает от инфекции, а заражаются ею непривитые.

Президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции заявил, что проблема с вакцинами от кори, краснухи и паротита является техническим сбоем. Российский лидер уточнил, что все решения по этому вопросу уже приняты, и выразил надежду, что проблему решат в ближайшее время.