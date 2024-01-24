Вашингтон, 24 января, 2024, 23:14 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки призывают Россию и Украину провести расследование обстоятельств катастрофы самолёта Ил-76 Министерства обороны РФ, перевозившего украинских военнопленных, заявил в среду, 24 января, заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы призываем как российские, так и украинские власти провести соответствующее расследование, чтобы установить факты. Помимо этого, мне нечего сказать по данном вопросу на текущий момент», — сказал он в ходе брифинга для журналистов.

В среду в Министерстве обороны России сообщили, что украинские войска при помощи зенитного ракетного комплекса сбили самолёт Ил-76, летевший из Подмосковья в Белгород и на борту которого находились 65 военнопленных, три российских офицера и шесть человек экипажа. Все они погибли. В ведомстве подчеркнул, что пленных доставляли к украинской границе для обмена, и киевский власти знали об этом. Позднее в Главном управлении разведки Украины подтвердили, что назначенный на 24 января обмен военнопленными не состоялся.

Как передавало ИА Регнум, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя произошедшее, обвинил украинскую пропаганду, освещавшую крушение военно-транспортного самолёта, в лицемерии. Дипломат указал на то, что украинские СМИ, узнав об инциденте, начали писать о том, что самолёт сбили ВСУ, однако, после того как появилась информация о находившихся на борту украинских военнопленных, стали удалять эти сообщения.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик выразил сожаление в связи с гибелью людей, находившихся на борту российского самолёта Ил-76, и добавил, что организация готова предоставить докладчика на срочное заседание Совбеза в связи с произошедшим.