Москва, 24 января, 2024, 22:52 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили в отношении проводницы, выбросившей из поезда в Кирове кота Твикса. Об этом 24 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

Иван Шилов ИА Регнум

Собеседник агентства подтвердил, что в отношении проводницы возбуждено уголовное дело. Нарушение какой статьи УК РФ инкриминируется женщине, не уточняется.

Заместитель гендиректора ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Иван Колесников рассказал накануне в ходе Круглого стола в Госдуме, что проводница, выбросившая кота Твикса из поезда, временно отстранена от работы. Она не работает с пассажирскими поездами на время, пока продолжается рассмотрение инцидента.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 11 января проводник поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург высадила из вагона во время стоянки в Кирове кота Твикса, приняв его за бродячего. История вызвала широкий резонанс в СМИ. 20 января животное после долгих поисков нашли мёртвым.

Источник ИА Регнум рассказал, что проводница поезда могла решить выбросить кота из вагона из-за недовольства пассажиров, которые везли трёх породистых дорогих котов. По словам собеседника агентства, хозяева «элитных» животных начали выражать недовольство тем, что Твикс якобы может чем-то заразить их питомцев.

В РЖД пообещали пересмотреть правила перевозки животных, чтобы проводники больше не могли высаживать их на улицу.