Нью-Йорк, США, 24 января, 2024, 22:23 — ИА Регнум. В ООН осведомлены о катастрофе с российским самолетом Ил-76 под Белгородом и выразили сожаление в связи с гибелью людей на его борту. Об этом 24 января заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик в ходе брифинга для прессы.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы видели сообщения прессы <…>. Мы сожалеем о жертвах, однако у нас нет никакой дополнительной информации об этом», —сказал Дюжаррик.

Как указал Дюжаррик, международная организация готова предоставить докладчика на срочное заседание Совета Безопасности из-за сбитого военно-транспортного самолёта, перевозившего пленных из числа Вооруженных сил Украины, если будет запрос от членов Совбеза ООН.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава МИД России Сергей Лавров обвинил украинскую пропаганду в лицемерии при освещении крушения российского военно-транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области, сбитого ВСУ. Лавров указал, что украинские СМИ, узнав о ЧП, начали писать, что самолёт сбили ВСУ, но стали удалять эти сообщения, как только появились данные о гибели украинских военнопленных, находившихся на борту.

Лавров также заявил, что Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с авиакатастрофой под Белгородом. Глава МИД отметил, что Россия устанавливает факты и может рассказать в Совбезе ООН, как ВСУ сбили самолёт.

По данным Минобороны РФ, украинские войска сбили Ил-76 с помощью зенитного ракетного комплекса, который находился возле села Липцы в Харьковской области. Пленных доставляли к украинской границе для обмена, и в Киеве об этом знали.