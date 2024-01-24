Нью-Йорк, США, 24 января, 2024, 22:22 — ИА Регнум. Франция отказалась назначить на 24 января срочное заседание Совета Безопасности ООН по самолёту Ил-76, сбитому Киевом в Белгородской области, сообщил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своём Telegram-канале.

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Он уточнил, что речь идёт о соответствующем предложении со стороны Москвы, которая запросила срочное заседание в 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск). При этом Франция, пытаясь прикрыть Украину, согласилась провести заседание СБ ООН по Ил-76 только 25 января.

По данным дипломата, оно пройдёт в 17:00 по Нью-Йорку (01:00 26 января мск). Полянский подверг критике такое решение представителей Франции.

«Жаль, что некогда славная французская дипломатия девальвировалась до такого мелкого жульничества», — написал он.

Франция в январе выполняет функции председателя Совбеза ООН.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января ВСУ сбили Ил-76, который потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. На его борту находились российские лётчики и 65 украинских военнопленных, а также трое сопровождавших их офицеров Вооружённых сил России.

Все находившееся на борту погибли. В Минобороны РФ проинформировали, что военнопленных доставляли для обмена, о чём было известно украинской стороне. МИД России назвал атаку ВСУ террористическим актом. В ведомстве подчеркнули, что всех причастных к этому преступлению выявят и они понесут наказание.

Киевское интернет-издание «Украинская правда», сообщившее со ссылкой на источник об ответственности ВСУ за крушение Ил-76, удалило эту новость после появления информации о том, что на борту самолёта находились украинские военнопленные.

В распоряжении ИА Регнум оказалась видеозапись с кадрами крушения Ил-76. На кадрах можно заметить, что самолёт в момент падения горел. При этом в небе виден черный дым.

Военный эксперт Алексей Леонков не исключил, что дым мог появиться в результате помпажа двигателей Ил-76, когда экипаж пытался выровнять самолёт в горизонтальное положение.