Москва, 24 января, 2024, 21:57 — ИА Регнум. Состояние здоровья Народной артистки РСФСР Валентины Талызиной после госпитализации сохраняется стабильным, врачи отмечают положительную динамику, сообщил 24 января Telegram-канал «112».

Станислав Красильников/ТАСС Народная артистка РСФСР Валентина Талызина

По информации издания, у актрисы выявили коронавирусную инфекцию и бронхит. Предположительно, её можно будет выписать через несколько дней.

Про госпитализацию Талызиной стало известно 22 января. Скорая помощь доставила её в одну из московских больниц из-за резкого ухудшения здоровья. По информации «Рен ТВ», актриса упала в обморок в свой день рождения, находясь дома.

В Театре Моссовета, где работает артистка, сообщили, что она находится на профилактике, её жизни ничего не угрожает. Сама Талызина рассказала, что у неё бронхит.

Валентина Талызина известна зрителям по кинофильмам «Ирония судьбы, или С лёгким паром», «Большая перемена», «Афоня», «О бедном гусаре замолвите слово» и многих других. 22 января ей исполнилось 88 лет. Она продолжает работать в театре.