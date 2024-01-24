Вашингтон, 24 января, 2024, 20:47 — ИА Регнум. Оскорбления главы британского МИД Дэвида Кэмерона в адрес российского лидера Владимира Путина абсурдны и демонстрируют необразованность британского политика, заявил 24 января экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

MOHAMED HOSSAM /EPA/TASS Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон

«Объективно это настолько тупо, что вызывает сомнения в качестве британского высшего образования, если они выпускают таких бестолковых людей, способных на подобные безграмотные высказывания», — заявил он в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Так Джонсон прокомментировал ряд заявлений Кэмерона, прозвучавших на прошлой неделе. В частности, дипломат сравнил Путина с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером. По словам бывшего сотрудника ЦРУ, такие сравнения вызваны ненавистью Запада к российскому президенту из-за его самостоятельной и независимой политики, из-за которой они не заполучили контроль над российскими природными ресурсами, а в стране возродился христианский традиционализм, отвергаемый США.

«Во-первых, Путин блондин, а у Гитлера были тёмные волосы. У Гитлера были усы, а у Путина их нет. Путин юрист, а Гитлер был неудачным художником. Прям один в один», — добавил Джонсон.

В Кремле указывали на недопустимость подобной риторики. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в прошлом подчёркивал, что такие оценочные суждения непростительны от тех, от чьих бомб в мире погибали люди.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре Кэмерон заявлял, что длительные военные действия России на Украине якобы угрожают не только безопасности европейцев, но и США, поэтому, по его словам, необходимо сосредоточиться и помочь Киеву. Если этого не произойдёт, Путин, как выразился британский политик, «придёт за добавкой».