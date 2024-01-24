Москва, 24 января, 2024, 20:24 — ИА Регнум. 25 января на международной выставке «Россия» пройдёт День открытых дверей Московского государственного института международных отношений (МГИМО). Мероприятие проводится в рамках Дней студенчества, которые проходят в павильоне «Роснефти» с 23 по 26 января.

Пресс-служба РАО «НК «Роснефть» «Роснефть» и МГИМО презентуют совместные образовательные программы

В мероприятии примут участие вице-президент по кадровым и социальным вопросам «Роснефти» Наталия Минчева, ректор МГИМО, академик РАН Анатолий Торкунов, директор Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, член-корреспондент РАН Валерий Салыгин другие представители компании и вуза.

Посетители Дня открытых дверей МГИМО смогут ознакомиться с информацией об университете и узнать про образовательные программы. Кроме того, гостей павильона ждут увлекательные выступления студентов, деловые игры и мастер-классы, а также другие активности.

Сотрудничество «Роснефти» и МГИМО насчитывает уже почти 20 лет. Взаимодействие компании и вуза включает совместные проекты в различных сферах: от подготовки кадров до развития деятельности базовой кафедры «Роснефти».

С 2007 года в МГИМО действует базовая кафедра «Роснефти» «Глобальная энергетическая политика и энергетическая безопасность». На ней готовят магистров по программе «Энергетические стратегии международных нефтегазовых компаний». Кроме того, на базе кафедры реализуется корпоративная программа Мастер делового администрирования (МВА) «Международный бизнес в нефтегазовой отрасли».

В 2017 году на базе Одинцовского филиала университета начал свою работу Центр корпоративного обучения и развития «Роснефти», где обучаются руководители и специалисты компании.

«Роснефть» и МГИМО также реализуют проекты образовательного сотрудничества с иностранными партнерами, в том числе с Университетом Цинхуа (Китай), и осуществляют деятельность по обучению в России иностранных граждан.

«Роснефть» сотрудничает со 189 образовательными организациями-партнерами, среди которых 58 школ, 58 колледжей и 73 вуза. Работа с учебными заведениями ведется в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа — вуз — предприятие».