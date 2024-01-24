Москва, 24 января, 2024, 20:18 — ИА Регнум. 24 января на международной выставке «Россия» прошел День открытых дверей Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Мероприятие состоялось в рамках Дней студенчества, организованных компанией «Роснефть» в павильоне компании на ВДНХ.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Дальневосточный университет провел День открытых дверей на ВДНХ

Посетители павильона познакомились с образовательными программами вуза, особенностями специальностей нефтегазовой отрасли и поучаствовали в интеллектуальных играх.

Директор Политехнического института Дальневосточного федерального университета Вячеслав Селезнёв напомнил, что «Роснефть» для вуза — основополагающий партнер, при поддержке которого ниверситет стал не только кузницей кадров, но и современным научно-образовательным кластером, востребованным среди абитуриентов со всей России. «На наши магистерские программы самый высокий конкурс в России», — подчеркнул Селезнёв.

Более десяти лет на площадках вуза реализуются проекты на стыке науки и бизнеса, и идет подготовка высококвалифицированных специалистов по актуальным направлениям. В числе наиболее востребованных специальностей — нефтегазовое дело, химические технологии, электроэнергетика и электротехника, автоматизация технологических процессов, машиностроение, кораблестроение.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Дальневосточный университет провел День открытых дверей на ВДНХ

«Роснефть» сотрудничает со 189 образовательными организациями-партнерами, среди которых 58 школ, 58 колледжей и 73 вуза. Работа с учебными заведениями ведется в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие». Программа действует с 2005 года и обеспечивает постоянный приток в Компанию молодых специалистов с высоким уровнем подготовки.