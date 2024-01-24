Москва, 24 января, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) на площадке Международной медиагруппы «Россия сегодня» 24 января провёл круглый стол по теме «Год семьи: что ждёт российские семьи». В мероприятии приняли участие политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов в качестве модератора и первый замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«С точки зрения страны, это не просто продолжение рода, а увеличение численности россиян, будущее страны. Указ о многодетных, который был принят, дал ощущение праздника. Именно так все восприняли указ, это про будущее и про поддержку, которую многодетные будут получать. Всё это — про завтра, даёт возможность семьям не просто понять, что есть поддержка сегодня, а о благополучии на долгие годы вперёд», — заявила она.

Как отметил руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов, две трети россиян уверены, что крепкая семья — ключевая личная ценность. По его словам, 87% россиян считают, что создание семьи — важнейшая цель, за сохранение традиционной семьи как ключевого института выступили 87% россиян, 85% россиян считают, что семья человеку всегда была, есть и будет нужна, и только 11% придерживаются противоположного мнения. 90% россиян декларируют, что в семье должны быть дети, около 50% считают, что в идеале семья должна быть многодетной.

Согласен с этим и губернатор Кировской области Александр Соколов. По его словам, отношение россиян к самой ценности семьи сильно отличает наше общество. Семья — это фундаментальная ценность, определяющая жизнь человека, и именно в семье происходит социализация, формирование личности, подчеркнул в свою очередь Шаповалов.

Директор Института изучения детства, семьи и воспитания, зампредседателя комиссии Общественной палаты России по просвещению и воспитанию Наталья Агре отдельно подчеркнула значимость участия родителей в воспитании детей. Появление социальных проектов, российских конкурсов, которые способствуют объединению семей, возрождают традиции крепкой семьи, актуальны и очень своевременны.

«Проект «Всей семьей», который продвигает ценности института семьи. Проект помогает вспомнить, как важно быть вместе с семьей, как важно проводить всем вместе как можно больше времени. Каждую неделю участникам даются простые задания, например, сходить на каток всей семьей или приготовить семейный обед. Фотоотчет о выполнении необходимо выложить у себя на странице в социальной сети, указав специальный хештег #всейсемьей. Каждая семья — любая, без ограничений — может подключиться к проекту, в котором уже зарегистрировалось больше 100 тысяч семей. Проект «Это у нас семейное» от платформы «Россия — страна возможностей». Участие в проекте позволит конкурсантам вспомнить и собрать историю своей семьи, возродить семейные традиции, создать интересные совместные проекты и поводы для гордости, раскрыть творческие и спортивные таланты своих близких. Важна и постоянная работа сообщества «Родные — Любимые». Это семейное сообщество Движения Первых. Место, где дети и взрослые говорят на одном языке», — рассказала эксперт ЭИСИ Оксана Александрова.

В завершение дискуссии эксперты отметили, что всегда именно семья являлась и сейчас является опорой российского государства. При этом важнейший смысл семьи состоит в продолжении своего рода, рождении и воспитании детей.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетной семьи. Согласно указу, предоставление такой семье мер соцподдержки осуществляется до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его очного обучения в учебном заведении. Путин поручил правительству установить единый образец удостоверения многодетной семьи и обеспечить ведение банка данных таких семей с целью их учёта.

Позднее, 23 января президент на выставке «Россия» на ВДНХ дал старт Году семьи в стране. Российский лидер поучаствовал в торжественной церемонии и пообщался с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное».