Нью-Йорк, США, 24 января, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Россия запросила срочное заседание Совета безопасности ООН в связи с крушением российского транспортного самолёта Ил-76 в Белгородской области, сообщил 24 января министр иностранных дел Сергей Лавров на брифинге 24 января.

ТАСС

«Мы запросили уже около часа-полутора назад срочное заседание Совета Безопасности ООН в 15.00 по нью-йоркскому времени и очень рассчитываем, что французское председательство добросовестно выполнит свои обязанности и назначит такое заседание как можно скорее», — проинформировал Лавров.

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