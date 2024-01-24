Санкт-Петербург, 24 января, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Актёр сериалов «Улица разбитых фонарей» и «Невский» Александр Саюталин умер из-за длительной болезни, сообщила 23 января пресс-служба продюсерского центра «ТеатрДом».

Кадр из д/ф «Невский. Охота на Архитектора». реж Дмитрий Аверин. 2021г. Россия Актер Александр Саюталин

«Ему было всего 60 лет. Для мужчины, мужа, отца — не возраст. Для артиста подобного уровня — самое время новых планов, больших целей», — говорится в некрологе.

Сообщается, что он участвовал более чем в 90 проектах. В центре подчеркнули, что актёр одинаково талантливо играл и положительных, и отрицательных персонажей.

Отпевание и прощание с актёром назначили на 25 января в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы.

Александр Саюталин родился в октябре 1963 года. В 1990 году закончил обучение в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии (ныне Санкт-Петербургская академия театрального искусства) и начал работать в театре Ленсовета.

Он снялся в сериалах «Бандитский Петербург», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Белая стрела» и ряде других.