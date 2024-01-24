Вашингтон, 24 января, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Профильный комитет сената конгресса США поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов Украине.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Законопроект принят. За проголосовали 20 законодателей», — сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе комитета.

В документе говорится о предоставлении помощи Украине с использованием конфискованных, в частности у Центробанка, активов. При этом усилия США по конфискации и передаче российских активов должны предприниматься совместно с международными союзниками, в том числе со странами G7 и Евросоюзом.

Законопроект теперь должен принять Сенат полного состава, а затем Палата представителей Конгресса. Только после этого документ отправится на подпись президенту Джо Байдену.

Ранее, 24 января, газета Politico со ссылкой на дипломатические источники в ЕС сообщило, что ряд европейских стран обеспокоены последствиями использования замороженных российских активов для помощи Украине. В частности, страны опасаются ответных мер со стороны России и тем правовых проблем, которые могут возникнуть в случае принятия такого решения.

Власти США 11 января поддержали законопроект о конфискации российских активов на сумму около $300 млрд. В этой связи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве рассматривают изъятие активов как шаг к подрыву финансового авторитета.

Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала пиратством 21-го века одобрение в США этого законопроекта. При этом замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва примет ответные меры в случае конфискации на Западе российских активов.