Москва, 24 января, 2024, 19:45 — ИА Регнум. В студии ЭИСИ на Международной выставке-форуме «Россия» 24 января обсудили развитие и значение Дальнего Востока и Арктики.

Кристина Кормилицына/Фотохост-агентство РИА Новости

Президент России Владимир Путин объявил развитие указанных территорий одним из приоритетов государственной политики. Особое место макрорегионам уделили и на выставке, где экспозиция показывает масштаб господдержки и геополитического значения. Комментируя этот момент, гендиректор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев обратил внимание на новый и уникальный формат мероприятия.

«Сама идея того, что каждый регион, и удалённый, и близлежащий, доступен для ознакомления — невероятная. Но самое главное — это формат. Кроме экспозиций — это продолжительная повестка, продолжительный форум, который совмещает стенды и ежедневную программу, мастер-классы, презентации. Выставка приближает наши удалённые регионы», — заявил он.

Отличительной особенностью Дальнего Востока и Арктики Запрягаев назвал разнообразные типы климата, от тропических пляжей до вечной мерзлоты, и явления вроде северного сияния. Очень большую роль в повышении доступности этих территорий играет бизнес, особенно туристический.

«Почти в каждом регионе у нас строится или почти построен аэропорт. Это существенно меняет отношение человека, который только прилетел и видит, как его встречает регион красивым терминалом, из которого можно добраться до новой гостиницы», — подчеркнул он.

В 2022 году турпоток, по его словам, превысил предшествующий год на 25%, а в 2023 году только за 9 месяцев показатель возрос до 5 млн 100 тыс. туристов на Дальнем Востоке, что больше, чем за весь 2022 год. Дальневосточный и Арктический гектары, по мнению Запрягаева, жители страны берут хорошо. Комментируя реализацию программы по выдаче «гектаров», он отметил, что по статистике их берут все, в основном дальневосточники, но есть и москвичи. Для бизнеса открываются инвестплощадки с необходимой инфраструктурой.

«За 2023 привлечено проектов на сумму 1 трлн 200 млрд руб. инвестиций. На Дальнем Востоке и Арктике создано 234 предприятия. Задача на следующий год — повысить эти показатели», — сообщил Запрягаев.

Студия ЭИСИ стала точкой сборки экспертизы по событийному ряду выставки и общественно-политической повестке. Политологи, социологи, общественные деятели и журналисты регулярно собираются, чтобы в живом диалоге анализировать смысловое поле выставки и важные события в жизни страны.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин заявил, что будущее России за Арктикой и Дальним Востоком. Он подчеркнул, что это огромные территории, одни из важнейших частей страны, при этом малозаселённые. Путин отметил стремительное развитие приграничных с Дальним Востоком азиатских стран и необходимость осваивания территорий, имеющих важные для страны ресурсы.