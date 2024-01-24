Москва, 24 января, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Видеокадры последних минут нахождения кота Твикса в поезде, следовавшем из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, появились в распоряжении ИА Регнум.

ИА Регнум

На кадрах можно увидеть, как кот спокойно идёт по проходу в плацкартном вагоне. Пассажиры к появлению Твикса отнеслись спокойно, кто-то даже захотел его погладить. При этом животное реагировало на людей дружелюбно.

В конце ролика видно, как женщина в пальто берёт кота и выносит его по направлению к выходу.

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Как сообщало ИА Регнум, инцидент с гибелью кота Твикса произошёл 11 января и вызвал широкий резонанс в СМИ и социальных сетях. Проводница поезда во время остановки в Кирове выбросила кота на 30-градусный мороз. Животное замёрзло и умерло. Твикса нашли мёртвым лишь 20 января. После инцидента проводницу поезда отстранили от работы.

В РЖД 20 января пообещали изменить правила перевозки животных, чтобы проводники не могли высаживать их на улицу.

Источник ИА Регнум рассказал 23 января, что проводница поезда могла решить выбросить кота из вагона из-за недовольства пассажиров, которые везли трёх породистых дорогих котов. По словам собеседника агентства, хозяева «элитных» животных начали выражать недовольство тем, что Твикс якобы может чем-то заразить их питомцев.