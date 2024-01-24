Мельбурн, Австралия, 24 января, 2024, 18:51 — ИА Регнум. В полуфинале мужского одиночного разряда Australian Open российский теннисист Даниил Медведев сыграет против Александра Зверева из Германии.

EPA/ТАСС Даниил Медведев

В четвертьфинале Зверев встречался с экс-первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Начало матча получилось неожиданным для представителя Испании. Зверев легко переиграл соперника со счетом 6:1.

Вопреки ожиданиям и во второй партии испанец ничего не смог противопоставить немцу. Зверев добился успеха — 6:3.

В третьем сете немецкий теннисист быстро повел, но при счете 2:5 Алькарас сумел вернуться в игру.

Он сравнял счет, а на тай-брейке вырвал победу — 7:6 (7/2). В начале четвертого сета Зверев был в шаге от того, чтобы развалиться, но при счете 4:4 сделал решающий брейк, а затем выиграл подачу, а вместе с ней и матч — 6:4.

В полуфинале Зверев встретится с россиянином Даниилом Медведевым. Для обоих это будет принципиальный матч.

Недавно Зверев позволил себе резкие высказывания в отношении россиянина, но затем принёс извинения за то, что назвал Медведева самым нечестным игроком тура.

Медведев и Зверев встречались 18 раз. В 11-ти из них успех был на стороне россиянина, а его оппонент одерживал верх в 7-ми.

В прошлом году соперники встречались шесть раз. В пяти побеждал Медведев. В рамках турниров Большого шлема они пока еще не встречались.

На данный момент в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) лидировать продолжает серб Новак Джокович (11 055 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас (8855 очков).

Тройку замыкает Даниил Медведев (7555 очков). Пятым идёт Андрей Рублев (5010 очков). Александр Зверев расположился на шестой строчке (4275 очков).

Как сообщало ИА Регнум, 24 января Медведев переиграл поляка Хуркача в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Россиянин одолел соперника в пяти сетах со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

Теннисисты потратили на матч четыре часа и три минуты. За это время Медведев подал навылет 11 раз, десять раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти возможных.

Его соперник, девятая ракетка мира, подал навылет 16 раз, допустил пять двойных ошибок и смог реализовать пять брейк-пойнтов из 15.