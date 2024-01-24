Краснодар, 24 января, 2024, 18:54 — ИА Регнум. В Абинске в Краснодарском крае против 69-летней пенсионерки возбудили уголовное дело за попытку утопить щенков, сообщила 24 января пресс-служба краевого управления МВД.

Кадр из видео

«Злоумышленница посадила животных в коробку, обмотала её скотчем и бросила в воду», — говорится в сообщении.

Дело возбудили по части 2 статьи 245 УК РФ, предусматривающей наказание за жестокое обращение с животными. В ведомстве уточнили, что женщине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Отмечается, что об инциденте следователи узнали из соцсетей. Они обнаружили видео, как прохожие заметили женщину, которая пыталась утопить коробку в пруду. Пенсионерку остановили, когда коробку открыли, увидели там троих щенков.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря 2023 года в Екатеринбурге местная жительница призналась, что выкинула в контейнер для мусора породистого только что родившегося щенка. По её словам, она решила, что он умер, а когда выбросила пакет с собакой в мусор, услышала писк. Женщина сначала сообщила, что только что нашла животное, но затем призналась, что сама его выбросила. Щенка передали в добрые руки.