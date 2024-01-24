Лондон, 24 января, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Новое нападение на британское судно произошло неподалеку от берегов Йемена. Об этом 24 января сообщил Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах королевства (UKMTO).

ТАСС/EPA/MOHAMED HOSSAM

В ведомстве добавили, что о взрыве примерно в 100 метрах от судна по правому борту сообщил капитан. Сейчас корабль и экипаж находятся в безопасности, сообщений о ранениях или повреждениях не поступало. Инцидент произошёл в 50 морских милях к югу от йеменского порта Моха.

«Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети X.

UKMTO классифицировало произошедший инцидент как нападение.

Как сообщало ИА Регнум, после обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы выступили против действий Израиля, пригрозили ударами и заявили, что не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива до тех пор, пока операция в палестинском анклаве не прекратится.

19 января поддерживающие Иран хуситы заявили о ракетной атаке на американское судно Chem Ranger в Аденском заливе. Атаку подтвердил представитель вооружённых сил хуситов Яхья Сариа.

Он добавил, что в ходе операции применяли несколько противокорабельных ракет, которые попали прямо в цель.

18 января член политбюро правящей на севере Йемена организации Хузам аль-Асад заявил, что хуситы продолжат наносить удары по американским военным и торговым судам. В тот же день ВС США в пятый раз за неделю нанесли удар по объектам йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах». Удары нанесли по ракетам и пусковым установкам хуситов якобы после получения разведданных США о том, что мятежники готовятся атаковать коммерческие суда и военные корабли в Красном море.

В пресс-службе Пятого флота ВМС США 22 января сообщили, что заявление движения «Ансар Аллах» об успешной атаке на грузовое судно Ocean Jazz, принадлежащее Военно-морским силам Соединённых Штатов, не соответствует действительности.

23 января военные США и Великобритании по приказу своих правительств и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли удары по восьми объектам хуситов.