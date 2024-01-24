Токио, 24 января, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Модель украинского происхождения Каролина Шиино победила в конкурсе «Мисс Япония» и оказалась в центре скандала. Об этом сообщило издание Independent.

Miss Japan Association Каролина Шиино

Шиино стала первой натурализованной японкой, которая победила в этом конкурсе. Девушка переехала в страну, когда ей было пять лет, после того, как её мать вышла замуж за японца.

«Мне приходилось сталкиваться с барьерами, которые часто мешали мне стать полноценной гражданкой Японии, поэтому я благодарна за то, что на этом конкурсе меня признали японкой», — заявила Шиино в своей финальной речи.

По её словам, она является японкой «и по речи, и по разуму». Девушка стремится создать общество, в котором людей не судят по их внешности.

Однако в социальных сетях задались вопросом, как человек, не имеющий японских корней, может получить подобный титул.

Недовольство японцев в основном вызвало предположение, что решение о победе Шиино, скорее всего, связано с геополитической ситуацией в мире.

«Если бы она родилась русской, то точно не победила бы. Никаких шансов. Очевидно, что критерием теперь являются политические решения. Какой печальный день для Японии», — написал один из пользователей соцсетей.

В другом комментарии пользователь сетовал на то, что победа девушки с европейской внешностью создаст неправильные критерии красоты для японцев.

Организаторы конкурса заявили, что конкурс дал возможность переосмыслить, что такое японская красота.

«Исходя из результата, мы убеждены, что японская красота существует не во внешности, не в крови, а прочно живет в нашем сердце», — резюмировали в оргкомитете.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января 2023 года в финале конкурса красоты «Мисс Вселенная», который проходил в Орландо, украинской участнице Виктории Апанасенко не позволили выступить со сцены. Организаторы побоялись провокаций с её стороны. Ранее она отказалась стоять рядом с российской участницей Анной Линниковой во время общей фотосессии.