Санкт-Петербург, 24 января, 2024, 17:53 — ИА Регнум. Авария с автобусом, въехавшим в остановку с людьми в Санкт-Петербурге, могла быть связана с состоянием здоровья водителя. Об этом заявил 24 января петербургский главк Министерства внутренних дел.

Иван Шилов ИА REGNUM

Инцидент произошёл около 16:00 мск на улице Беринга. Автобус маршрута №152 выехал на тротуар и наехал на пешеходов.

«Авария может быть связана с состоянием здоровья водителя», — заявили в МВД.

Как сообщало ИА Регнум, автобус врезался в остановку в Василеостровском районе на перекрёстке улиц Беринга и Наличной. Водитель не справился с управлением, и транспортное средство сбило людей и перевернулось.

Впоследствии стало известно, что в результате ДТП пострадали пять человек, четверо из которых находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению.