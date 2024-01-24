Москва, 24 января, 2024, 17:43 — ИА Регнум. При крушении военно-транспортного самолёта Ил-76 погиб пленный боец Вооружённых сил Украины Сергей Тарасов, которого спасли российские военные, сообщил RT.

Кадр из видео

Военный служил в 54-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, которую российские военные разбили в марте 2022 года. Он сдался в плен. Сначала бойцу оказывали помощь российские военные, а потом ему помогали в донецком госпитале.

«Прятался, пока не отморозил ноги, четыре дня. Был голодный, вышел, попросил покушать и сдался в плен», — рассказал тогда украинский военный.

Тарасов добавил, что на фронте он рыл окопы, а пошёл в ВСУ из-за денег.

По данным ИА Регнум, ещё одним из погибших при крушении Ил-76 оказался военнопленный 26-летний Богдан Дудяк. Он также сдался в плен в 2022 году. Боец со слезами на глазах призывал Киев к миру. Он заявлял, что Украина посылает людей на передовую, как мясо.

О крушении Ил-76 стало известно 24 января. Самолёт упал в Корочанском районе в Белгородской области. В Минобороны заявили, что около 11:00 по московскому времени при выполнении планового полёта потерпел крушение Ил-76. На его борту находились 65 украинских военнопленных, которых перевозили для обмена. Все, кто находился на борту, погибли.

Позднее в ГУР Украины подтвердили, что готовился обмен пленными с Россией, который так и не состоялся.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил 24 января, что самолёт сбили ВСУ с территории Харьковской области. Радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет по Ил-76, уточнил он.