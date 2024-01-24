Санкт-Петербург, 24 января, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Автобус врезался в остановку в Санкт-Петербурге, сообщил 24 января Telegram-канале «112».

Кадр из видео

В Василеостровском районе на перекрёстке улиц Беринга и Наличной водитель автобуса потерял управление. Транспортное средство сбило людей и перевернулось.

Предварительно известно о пяти пострадавших.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3862247" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Автобус врезался в остановку 2

Как сообщало ИА Регнум, 21 января легковой автомобиль на Перовском шоссе в районе дома № 10 в Москве въехал на скорости в столб и сбил человека на остановке общественного транспорта.

Утром 24 января на трассе в Ленинградской области перевернулся школьный автобус. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге. В транспортном средстве находились восемь детей.