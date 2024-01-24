Автобус врезался в остановку с людьми в Петербурге и перевернулся
Автобус врезался в остановку в Петербурге и перевернулся, пострадали пятеро
Санкт-Петербург, 24 января, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Автобус врезался в остановку в Санкт-Петербурге, сообщил 24 января Telegram-канале «112».
Кадр из видео
В Василеостровском районе на перекрёстке улиц Беринга и Наличной водитель автобуса потерял управление. Транспортное средство сбило людей и перевернулось.
Предварительно известно о пяти пострадавших.
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Как сообщало ИА Регнум, 21 января легковой автомобиль на Перовском шоссе в районе дома № 10 в Москве въехал на скорости в столб и сбил человека на остановке общественного транспорта.
Утром 24 января на трассе в Ленинградской области перевернулся школьный автобус. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге. В транспортном средстве находились восемь детей.