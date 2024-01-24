Санкт-Петербург, 24 января, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Театральный педагог и режиссёр, заслуженный деятель искусств России Валерий Галендеев скончался на 78-м году жизни. Об этом 24 января сообщила театральный критик Марина Дмитревская в соцсети «ВКонтакте».

Кадр из видео Театральный педагог и режиссёр, заслуженный деятель искусств России Валерий Галендеев

«Друзья! Читатели и коллеги! Умер Валерий Николаевич Галендеев», — написала она.

Критик не уточнила причину смерти режиссёра.

Галендеев родился 12 мая 1946 года в Горьком (Нижний Новгород) и окончил Горьковское театральное училище в 1965 году, после чего несколько лет работал актёром. В 1971 году окончил театроведческий факультет ЛГИТМиКа (ныне — РГИСИ), где начал преподавать уже в 1972 году.

С 1979 года был педагогом-репетитором в Малом драматическом театре и при его участии создали такие спектакли, как «Дом», «Братья и сёстры», «Gaudeamus», «Бесы», «Клаустрофобия», «Пьеса без названия» «Московский хор», «Жизнь и судьба», «Бесплодные усилия любви» и др. Также он был режиссёром-ассистентом оперных постановок Льва Додина, в том числе — «Электра», «Леди Макбет Мценского уезда», «Мазепа» и др.

Галендеев — доктор искусствоведения и профессор Российского государственного института сценических искусств. Также он написал ряд книг о теории и практике сценической речи, включая «Учение К. С. Станиславского о сценическом слове», «Лев Додин: Метод. Школа. Творческая философия» и «Теория и практика сценической речи».

Кроме того, Галендеев — лауреат Государственной премии России, Международной премии имени К. С. Станиславского и высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит».