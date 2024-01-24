Москва, 24 января, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Обычные губки для мытья посуды могут быть опасны. В них быстро развиваются патогенные бактерии, в том числе те, которые способны поражать внутренние органы, вызывать сепсис и острую кишечную инфекцию. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарёва.

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Специалист добавила, что из-за пористой структуры, в которой легко застревают остатки пищи, уже через три дня использования на губке можно найти целое сообщество микроорганизмов ― кишечную палочку, дрожжи, стафилококки, плесень, а также колиморфные бактерии.

Особо опасны среди всех этих микроорганизмов клебсиеллы, которые относятся к семейству энтеробактерий и называются условно-патогенными, добавила биотехнолог. Они провоцируют заболевания дыхательных путей, такие как бронхит, пневмония и абсцесс лёгких.

Для того чтобы снизить риск развития патогенных бактерий на кухне, Золотарёва посоветовала менять поролоновые губки каждую неделю, а лучше заменить их на пластмассовые щетки для мытья посуды.

Диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова в беседе с ИА Регнум рассказала, что передающаяся контактным путём бактерия Helicobacter pylori может вызвать серьёзные заболевания желудка, в том числе и онкологические. По её словам, этот микроорганизм является одной из самых распространённых причин развития онкологических заболеваний желудка.