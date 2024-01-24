Москва, 24 января, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Переговоры соучастницы пытавшейся организовать убийство собственного сына женщины с «киллером» показали на видео. Кадры опубликовало 24 января МВД.

Пресс-служба ГСУ СК России по Москве

На видео попал момент, когда «киллер» спросил, как оповестить о выполнении заказа. Его собеседница ответила, что фразой «банан вкусный». На кадрах мужчина также сообщил, что успел получить 500 тыс. рублей за якобы исполнение условий сделки.

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«Получив фотографии, подтверждающие исполнение преступления, посредница передала исполнителю половину оговоренной суммы. Обе женщины были задержаны», — говорится в подписи к видео в Telegram-канале.

О задержании в Москве женщины, пытавшейся организовать убийство сына, и её сообщницы ИА Регнум сообщало ранее в тот же день. Женщина обратилась к своей знакомой с просьбой подыскать киллера для убийства сына, они обе испытывали к нему неприязнь из-за семейного конфликта в связи с распределением материальных благ. Женщины решили убить родственника и разделить их между собой, обратились к знакомому и предложили ему миллион рублей.