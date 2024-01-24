Москва, 24 января, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Матчи 21-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) перенесут на более поздний срок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РПЛ.

Известия/Дмитрий Коротаев

«Изменения в календаре будут приняты по итогам очного собрания лиги», — уточнялось в заявлении.

Изначально матчи должны были пройти с 15 по 17 марта. В 21-м туре состоится поединок между московскими ЦСКА и «Спартаком». Столичное дерби должно было пройти на домашнем стадионе армейцев «ВЭБ Арена».

Действующий чемпион России петербургский «Зенит» примет у себя казанский «Рубин», занимающий первое место после 18 туров «Краснодар» также дома сыграет с калининградской «Балтикой».

Грозненский «Ахмат» на своём поле сыграет с аутсайдером турнира футбольным клубом «Сочи».

Столичные «Локомотив» и «Динамо» проведут выездные матчи против «Пари Нижний Новгород» и «Оренбурга» соответственно.

Футбольный куб «Факел» в Воронеже примет самарские «Крылья Советов», екатеринбургский «Урал» на своей арене проведёт матч против «Ростова» Валерия Карпина.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявляла, что выборы президента России впервые будут многодневными.

Они пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Она также добавила, что есть много новых технических средств, которые будут применены в ходе выборов, новации разного рода.

Досрочно россияне смогут проголосовать в период с 25 февраля по 14 марта. Центризбирком 11 декабря принял решение провести выборы президента России в новых регионах, где действует военное положение.

Президент России Владимир Путин 8 декабря в ходе церемонии вручения наград в Кремле сообщал, что будет участвовать в выборах главы государства 2024 года. В поддержку кандидатуры Путина собрали в десять раз больше подписей, чем требовалось по закону.

Наблюдать за выборами президента будут более 50 некоммерческих организаций (НКО) совместно с Общественной палатой России. Среди них ― «Российский союз молодежи», «Всероссийский студенческий корпус спасателей», «Комитет семей воинов Отечества», «Корпус «За чистые выборы», Ассоциация юристов России и другие.

По всей России, включая Донбасс и Новороссию 22 января стартовала подготовка общественных наблюдателей к выборам.