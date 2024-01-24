Ростов-на-Дону, 24 января, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Жена главного тренера футбольного клуба «Ростов» и сборной России по футболу Валерия Карпина Дарья 24 января объявила, что летом собирается переехать с детьми без мужа в Эстонию.

Алексей Филиппов/РИА Новости Валерий Карпин

Как отметила в соцсети Instagram (принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) жена Карпина, они всегда проживали в Эстонии и из-за работы мужа временно переезжали в Ростов.

«Теперь девочки выросли, надо готовиться к школе, плюс Анита уже год живёт в Эстонии без нас. Поэтому возвращаемся обратно. Летом переедем насовсем. Надо к школе готовиться. Переезжаю я и девочки», — сообщила она.

Карпина уточнила, что она переезжает не в Нарву, а в Таллин, потому что там, по её словам, детям будет проще выучить эстонский язык.

Карпины являются уроженцами Нарвы и состоят в браке с 2017 года, у них есть двое совместных детей. Контракт Карпина с командой «Ростов» рассчитан до лета 2026 года, а со сборной России — до августа 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря 2023 года Карпина дисквалифицировали на два матча РПЛ, на один из которых условно, и оштрафовали на 200 тысяч рублей за то, что он назвал дебилами разрешивших «Ростову» и ЦСКА играть в снегопад.

Главный тренер «Ростова» 3 декабря 2023 года назвал бессмысленным матч с ЦСКА в сильный снегопад. По его мнению, это будет уже не футбол.