Москва, 24 января, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Одним из погибших при крушении военно-транспортного самолёта Ил-76 пленных бойцов ВСУ, по данным ИА Регнум, оказался 26-летний Богдан Дудяк.

Кадр из видео Богдан Дудяк

Дудяк был военнослужащим 24 бригады ВСУ и попал в плен ещё в 2022 году. Потом он рассказывал, что был мобилизован и успел пробыть на фронте всего месяц, затем попал в плен. Боец рассказывал, что его с товарищами забросили на позиции и бросили, ничего не объяснив. Дудяк также отмечал, что боялся плена из-за украинской пропаганды о плохом отношении россиян к пленным. При этом боец со слезами на глазах призвал Киев к миру. Он отмечал, что Украина посылает людей как мясо на передовую, и если бы была возможность что-то сказать командирам, он бы назвал их предателями.

«Ребята, не идите воевать! Не надо воевать, не надо убивать… Предатели — это те, кто отправил нас на Донбасс как пушечное мясо. Умирает много людей… мирные люди, дети непонятно для чего…», — говорил Дудяк.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3862225" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

О крушении Ил-76 в Белгородоской области стало известно днём 24 января. Самолёт упал в Корочанском районе. Как сообщили в Минобороны РФ, борт перевозил пленных украинских военных на обмен. На борту было 65 бойцов ВСУ. Погибли все, кто был на борту.

Украинские СМИ сразу после крушения Ил-76 «похвастались» причастностью ВСУ к удару по самолёту. Однако после того, как стало известно о пленных на борту, новости начали удалять и исправлять. Так, издание «Украинская правда» поспешило исправить заголовки и заявило, что данные об ответственности ВСУ якобы не подтвердились.

В ГУР Украины при этом признали, что 24 января, действительно планировался обмен пленными между Россией и Украиной. Однако он так и не начался. В ведомстве отказались подтверждать факт уничтожения самолёта с собственными гражданами.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков позднее сообщил, что радиолокационные средства ВКС зафиксировали пуск двух украинских ракет по сбитому Ил-76 из зенитно-ракетного комплекса с территории Харьковской области. Самолёт выполнял рейс Чкаловский—Белгород, где в пункте пропуска Колотиловка планировался обмен пленными.

«Украинское руководство прекрасно знало, что по сложившейся практике сегодня будет осуществлена перевозка военно-транспортным самолётом на аэродром Белгород украинских военнослужащих для обмена», — заявил Конашенков.

Нацистский киевский режим пошёл на этот шаг, чтобы обвинить Россию в уничтожении бойцов ВСУ, добавил он.