Краснодар, 24 января, 2024, 16:03 — ИА Регнум. В районе Краснодара произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом 24 января сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

По его информации, очаг подземных толчков располагался на расстоянии 29 км в юго-западном направлении от Краснодара, эпицентр залегал на глубине 23,2 км.

Как написали местные Telegram-каналы, землетрясение ощутили жители Краснодара, Горячего Ключа, станицы Северской и других населённых пунктов региона.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 23 января на расстоянии 264 км к юго-востоку от Алма-Аты произошло землетрясение магнитудой 6,7. Жители города ощутили подземные толчки магнитудой около 5,0, а утром — ещё одно землетрясение магнитудой около 2,0. Также землетрясение ощутили жители Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

Позднее 23 января стало известно, что 44 человека, включая десять детей, обратились за медпомощью после землетрясения в Алма-Ате. Троих взрослых и пятерых детей из этого числа госпитализировали.