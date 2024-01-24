Москва, 24 января, 2024, 16:01 — ИА Регнум. В Москве задержали женщину, которая пыталась организовать убийство сына, и её сообщницу, сообщили 24 января в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Пресс-служба ГСУ СК России по Москве

Женщина обратилась к своей знакомой с просьбой подыскать киллера для убийства сына. Обе женщины испытывали к нему личную неприязнь из-за конфликтной ситуации в семье, отметили в ведомстве.

Конфликт возник в том числе в связи с распределением материальных благ и ценностей. Женщины решили организовать убийство и затем разделить между собой полученные деньги.

Они обратились к знакомому и настойчиво убеждали его совершить убийство. Переговоры продолжались с 6 декабря 2023 года по 22 января 2024 года. За убийство они предлагали мужчине миллион рублей. Также они снабдили его анкетными данными потенциальной жертвы, дали его адрес и фото.

«Соучастницы требовали совершить убийство с применением огнестрельного оружия. Однако мужчина не стал совершать особо тяжкое преступление и своевременно обратился в правоохранительные органы», — сообщили в СК РФ.

Женщинам он сообщил, что убийство состоялось. При встрече сообщница передала «киллеру» 500 тысяч рублей. После этого соучастниц задержали в рамках уголовного дела по статье о приготовлении к убийству по найму (ч. 1 ст. 30, п. п. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК России).

Как сообщало ИА Регнум, в Самаре в конце декабря в одном из многоэтажных домов произошло убийство. По версии следствия, мужчина в подъезде набросился с ножом на мать своей невесты. Затем он зашёл в квартиру, где жил с будущей женой и тёщей, и убил невесту.

Прокуратура Москвы 30 декабря проинформировала об убийстве, которое произошло на улице Барышиха. Мать и сын поссорились вечером 29 января, пьяный 37-летний мужчина нанёс женщине смертельный удар ножом.